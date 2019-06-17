Полиция ищет водителя, наехавшего на 7-летнюю девочку

16 июня около 5 часов вечера в Благовещенске в районе дома № 68 по улице Строителей водитель наехал на 7-летнюю девочку. Ребенок в это время переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Автомобиль, который сбил девочку, предположительно легковой, белого цвета. Водитель с места ДТП скрылся. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей или самого водителя. Любую информацию о произошедшем необходимо сообщить по телефонам: 59-46-86; 8 962-285-82-40, 42-52-62.

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#ДТП #происшествия

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Любовь Чуприна