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Слабые дожди: прогноз погоды в Амурской области на 17 июня

Слабые дожди: прогноз погоды в Амурской области на 17 июня
Фото: Амур.инфо

17 июня в Амурской области переменно облачно, местами дожди, слабые дожди, грозы. Восточный, северо-восточный ветер дует со скоростью 5-10, с усилением при грозе – до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 15...20, местами – около 25.

В Благовещенске переменная облачность, слабый дождь. Скорость северо-восточного ветра составляет 6-11, с усилением до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах плюс 19...21, сообщает Амурский гидрометцентр.

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