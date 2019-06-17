Слабые дожди: прогноз погоды в Амурской области на 17 июня
17 июня в Амурской области переменно облачно, местами дожди, слабые дожди, грозы. Восточный, северо-восточный ветер дует со скоростью 5-10, с усилением при грозе – до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 15...20, местами – около 25.
В Благовещенске переменная облачность, слабый дождь. Скорость северо-восточного ветра составляет 6-11, с усилением до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах плюс 19...21, сообщает Амурский гидрометцентр.
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