Стали известны победители спартакиады амурских городов

Фото: belogorck.ru

Благовещенск стал победителем XXII Спартакиады городов Амурской области. Белогорск – серебряный призер, Зея – бронзовый. 16 июня на торжественном закрытии были подведены итоги финала трехдневных состязаний.

Участниками стали более тысячи человек. В их числе сборные команды 10 территорий региона, организационный комитет спартакиады в лице министра физической культуры и спорта Юрия Кретова, главного судьи спартакиады Евгения Лобанова, главы Белогорска Станислава Мелюкова, замглавы по социальной политике Галины Бурмистровой. Они поучаствовали в церемонии награждения команд и спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Три дня прошли в напряженной борьбе, – обратился к участникам парада закрытия спартакиады глава Белогорска Станислав Мелюков. – Мы всегда гостеприимные, но в этот раз пытались быть особенно гостеприимными. Всем желаю, чтобы в каждом из городов появились такие объекты, как наш ФОК. Я думаю, он произвел впечатление на всех. Борьба была напряженная, вы это почувствовали. Но у нас так и не получилось сломать традицию, Благовещенск вновь победил. Мы разговаривали с министром спорта, с замминистра спорта, я думаю, что Белогорск и другие города представят предложения в министерство с тем, чтобы изменить регламент спартакиады. Ведь если бы сборная Бразилии постоянно была чемпионом мира по футболу, это было бы неинтересно».

За всю историю спартакиад Белогорск становился серебряным призером шесть раз, столько же – бронзовым. Причем второе место сборная команда города заняла спустя 14 лет перерыва, в 2013 году. Позже, в 2015-м и 2016-м годах, она вновь стала второй.

«Все прошло хорошо, уровень организации спартакиады очень высокий. Погода – супер. Накал соревновательный был просто обалденный, это все отметили. Спортивные наши объекты не подкачали, все работало, все было хорошо, – сказал глава Белогорска. – Заветная мечта, обыграть Благовещенск, остается. Будем над этим работать. Будем что-то менять, в том числе и в Белогорске. Результатом нашей сборной спортсменов доволен. Спортсмены молодцы!»

В сборную команду Белогорска вошли 96 спортсменов. Каждый поучаствовал в 10-дневных учебно-тренировочных сборах. К финалу все были обеспечены новой парадной формой. Борьба за общекомандное серебро шла серьезная. В результате бегунья Белогорска Ангелина Моисеева установила рекорд спартакиады с начала ее проведения в беге на 100 метров (11,47 секунды). Во второй раз за всю историю проведения мини-футбола белогорская команда стала чемпионом. Лучшим игроком признан Николай Шабонин, а лучшим баскетболистом XXII спартакиады городов Амурской области – Максим Комарь.

«Я очень довольна результатами наших спортсменов. От всей души благодарю всю свою команду, которая все три дня боролась на пяти площадках города. Ребята сделали свое дело! – отметила начальник управления физической культуры и спорта Ольга Саяпина. – Благодарна всем: нашим футболистам, мужской команде по волейболу, мужской команде по баскетболу, нашим замечательным легкоатлетам, пловцам. Все эти три дня мы жили как на пороховой бочке. Но мы это сделали, мы вторые!»