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Гороскоп на 17 июня: у Львов приятные хлопоты, а Близнецы продемонстрируют выдержку

Гороскоп на 17 июня: у Львов приятные хлопоты, а Близнецы продемонстрируют выдержку

Восход Солнца: 04:18
Заход Солнца: 20:42
Солнце в Близнецах.

Овен. День может оказаться противоречивым. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давними партнерами по бизнесу, однако, поспешность или сконцентрированность на личных интересах могут помешать осуществлению замыслов. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам.

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Телец. День благоприятный для планирования, подготовки к предстоящим мероприятиям, личных отношений и знакомств, которые будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе, карьеры или финансовых поступлений.

Близнецы. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От вашей выдержки будет зависеть многое. Не стоит менять вид деятельности или работу, данный период этому не благоприятствует.

Рак. Благоприятный день для обращения к начальству, в государственные учреждения или общественные организации. Ваш энтузиазм и деловитость заставит партнеров пойти на сотрудничество. Возможно совершение коммерческих операций, которые в скором будущем принесут желаемый результат.

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Лев. Вероятно, что хлопоты этого дня и непредвиденные финансовые траты станут препятствием для долгожданной поездки. Чувство долга и собственного достоинства – основа вашего поведения.

Дева. Критический день. Рекомендуется воздержание и трезвая оценка действительности. Между тем сегодня вас могут пригласить в гости в незнакомое место к не совсем знакомым людям. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении.

Весы. День включения космической энергии любви, отпущения грехов, покаяния. Не забудьте о детях – вы получите огромное удовольствие от прогулки с ними.

Скорпион. День символизирует клевету, обман, ошибки в оценке людей. Вероятны негативные перемены в финансовых делах, конфликты с окружающими, ухудшение самочувствия. Избегайте постороннего влияния.

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Стрелец. Семейные проблемы выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятно, вам придется потратить силы и время на нерешенные проблемы в отношениях или на старые планы и цели. Некоторая суета во второй половине дня потребует от вас собранности и сдержанности. Не исключено, что эти хлопоты приведут к нервному срыву.

Козерог. Благоприятный во всех отношениях день, однако все-таки постарайтесь избежать стремления главенствовать в каждом, даже самом мелком вопросе. Следует проявлять больше демократичности, такта и терпимости.

Водолей. Тяжелый день. Напряженный, тщательный и кропотливый труд может значительно ослабить самочувствие Водолеев. Эта ситуация осложнится общим неблагоприятным фоном общественной жизни. Рекомендуется концентрация сил. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи.

Рыбы. Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Самообладание и объективная оценка ситуации помогут женщинам-Рыбам избежать ссоры с партнером или пустых разговоров, которые ничего, кроме взаимного раздражения, не принесут. Мужчинам-Рыбам следует обратить внимание на свою спутницу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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#гороскоп #гороскоп на день

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Комментарии
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  • aleksandrershov

    aleksandrershov
    13 минут назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://7.ly/moitelo

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