Гороскоп на неделю 17 – 23 июня: Рыбы захотят острых ощущений, Девы отдохнут

Общий астрологический прогноз на неделю с 17 по 23 июня для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе Овнам, скорее всего, предстоит не раз повлиять на решения людей, с которыми вы тесно взаимодействуете. Велика вероятность, что ваше воздействие на этих индивидов будет не вербальным, а ментальным, отчего окажется еще более мощным, чем обычно.

Телец. На этой неделе какая-то возвратная ситуация, скорее всего, вынудит вас срочно разбираться со старой проблемой, что в результате сделает вас свободнее в выборе и избавит от перманентных конфликтов с кем-то из окружающих.

Близнецы. Начало весны просто идеально подходит для того, чтобы не только наладить, но и завести новые деловые знакомства. В этом вопросе Близнецы буквально превзойдут сами себя. Не стоит на работу тратить все свое свободное время, ведь еще нужно позаботиться о семье.

Рак. Желание навести порядок в доме и собственных мыслях одолевает неспроста. Нужное и полезное останется на прежних местах, старое и отжившее свое будет безжалостно выброшено. Для сложных и давно назревших проблем найдутся оригинальные решения.

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Лев. Не самый подходящий день для развития зарубежных связей и дистанционного общения. Чем больше расстояние между вами и другим человеком, тем более вы будете склонны видеть в нем недостатки и не замечать достоинства.

Дева. Девы в последнее время много и усердно работали. Вы заслужили отдых. И на этой неделе вам представится шанс немного расслабиться. Вы также почувствуете небольшую усталость от постоянного общения, из-за чего вам захочется одиночества.

Весы. Ваше физическое самочувствие будет сильно зависеть от психологического настроя, очень важно больше улыбаться, радоваться даже мелочам. В это время желательно больше внимания уделять своей внешности.

Скорпион. Повседневные дела и заботы могут занимать основное внимание Скорпионов на этой неделе. Усиливается ваше стремление к порядку и чистоте. Чтобы навести порядок в окружающем вас пространстве, потребуется приложить немало усилий.

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Стрелец. Вы стали перед выбором – поступать так, как считаете нужным и тем самым вызвать некоторое недовольство близких, или сделать ряд уступок, реализовать не все свои задумки, но избежать конфликта. Звезды предлагают Вам самому решить этот вопрос, все же более склоняясь, ко второму варианту. Также они настоятельно рекомендуют в течение месяца, по возможности, не начинать больших дел.

Козерог. Борьба рациональности со страстями достигает апогея и заканчивается ее убедительной победой. И никто не будет знать, чего Козерогам это стоило на самом деле. На этой неделе у Вас будет хорошая возможность исправить несколько старых ошибок, не совершив при этом новых. Возможны прибыли, но их размер зависит от обстоятельств личного гороскопа.

Водолей. У многих Водолеев на этой неделе усилится потребность в интимных отношениях. Вместе с тем вы почувствуете в себе усиление сексуальности, даже простое прикосновение партнёра или его слова будут возбуждать ваши желания. Звезды указывают на то, что вы вполне гармонично сможете эти потребности удовлетворить.

Рыбы. У Вас все всегда происходит «вдруг»… Так вот, Рыбам вдруг захочется острых ощущений, Вы вдруг познакомитесь с неординарной личностью, с которой в иное время вряд ли нашли бы общий язык, и вдвоем вы затеете что-то необычайное и грандиозное.

Астролог: Вальдемар Небоходцев