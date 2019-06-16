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По факту хлопка газовоздушной смеси в Благовещенске началась доследственная проверка

По факту хлопка газовоздушной смеси в Благовещенске началась доследственная проверка
Фото: Амур.инфо

Следственный отдел по Благовещенску следственного управления СКР по Амурской области проводит доследственную проверку по факту происшествия в столице Приамурья. В квартире на пятом этаже жилого пятиэтажного дома по улице Чайковского днем 16 июня произошел хлопок газовоздушной смеси, при этом пострадали мужчина и женщина.

Проверка ведется на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщается на сайте амурского следственного управления, предстоит установить все обстоятельства произошедшего, выяснить, что имело место – неосторожное обращение с газовым оборудованием или ненадлежащее предоставление услуг по газоснабжению.

Ведомство уточняет, что 27-летняя девушка и 35-летний мужчина получили ожоги (ранее о характере их травм не сообщалось).

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