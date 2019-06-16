По факту хлопка газовоздушной смеси в Благовещенске началась доследственная проверка

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Проверка ведется на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщается на сайте амурского следственного управления, предстоит установить все обстоятельства произошедшего, выяснить, что имело место – неосторожное обращение с газовым оборудованием или ненадлежащее предоставление услуг по газоснабжению.

Ведомство уточняет, что 27-летняя девушка и 35-летний мужчина получили ожоги (ранее о характере их травм не сообщалось).