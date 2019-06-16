Церковь отказалась от притязаний на центр Екатеринбурга для возведения храма

Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге. Об этом говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Оно опубликовано на официальном сайте епархии.

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей. <…> Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность», – сказал владыка.

При этом РПЦ согласилась с тем, что храм не будут строить в каком-либо сквере или парке. В епархии поблагодарили жителей Екатеринбурга, направивших свои предложения о месте размещения собора. «И мы обязательно в скором времени начнем строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – заключил митрополит.

Председатель гордумы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин сообщил РИА Новости, что сквер исключат из списка площадок для опроса.

Решение епархии одобрил мэр города Александр Высокинский, он назвал его «мудрым» и «мужественным».

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос, чтобы узнать мнение жителей о строительстве храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора.

Как сообщил Игорь Володин, опрос о месте строительства храма, предположительно, пройдет 14-15 сентября.