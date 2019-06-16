В Тынде течение реки подхватило автомобиль, оказавшийся в воде

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В Тынде 16 июня случилось происшествие на реке Тында. В воде оказался автомобиль, и течение подхватило его.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, в Тынде есть кафе «Берег», в районе которого расположен пляж на берегу реки Тында. Один из автомобилистов попытался переехать на остров, находящийся посреди реки. Однако он не рассчитал глубину – течение начало относить машину.

Люди во время происшествия не пострадали. В вызволении транспорта из реки приняли участие сотрудники городской пожарной части № 3. Автомобиль уже вытащили из воды.