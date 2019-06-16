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Очевидцы сообщают о большой пробке в направлении Благовещенска

Очевидцы сообщают о большой пробке в направлении Благовещенска
Фото: предоставлено очевидцем

Вечером 16 июня в редакцию ИА «Амур.инфо» поступили сообщения от амурчан. Люди сообщают о сильном транспортном заторе в направлении Благовещенска со стороны Владимировки.

«Пробка километровая, а в новостях ни слова», «50 минут как стоим», – жалуются люди, направляющиеся в областной центр.

Между тем в управлении ГИБДД по Амурской области агентству сообщили, что сейчас нет дорожных аварий ни на мосту через реку Зея, ни возле него.

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#транспорт

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