Очевидцы сообщают о большой пробке в направлении Благовещенска

Фото: предоставлено очевидцем

Вечером 16 июня в редакцию ИА «Амур.инфо» поступили сообщения от амурчан. Люди сообщают о сильном транспортном заторе в направлении Благовещенска со стороны Владимировки.

«Пробка километровая, а в новостях ни слова», «50 минут как стоим», – жалуются люди, направляющиеся в областной центр.

Между тем в управлении ГИБДД по Амурской области агентству сообщили, что сейчас нет дорожных аварий ни на мосту через реку Зея, ни возле него.