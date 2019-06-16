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В Благовещенске произошел хлопок газо-воздушной смеси, есть пострадавшие

В Благовещенске произошел хлопок газо-воздушной смеси, есть пострадавшие
Фото: 28.mchs.gov.ru (с места события)

Днем 16 июня поступило сообщение о происшествии в Благовещенске. В квартире на пятом этаже жилого пятиэтажного дома по улице Чайковского произошел хлопок газо-воздушной смеси. На место оперативно прибыли огнеборцы, специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Помощь пожарных и спасателей не потребовалась. Пострадали два человека – мужчина 1984 года рождения и женщина 1992 года рождения. Они были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Отмечается, что горения и каких-либо разрушений не произошло.

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