Ночью в Свободном легковушка протаранила полицейский автомобиль (видео)

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Ночью 15 июня в Свободном произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В него врезалась легковушка.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, эта авария случилась около 01:20 на улице Ленина. Водитель автомобиля Toyota Camry допустил наезд на патрульный автомобиль LADA Priora. Машины получили механические повреждения, люди не пострадали. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.