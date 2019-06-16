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Ночью в Свободном легковушка протаранила полицейский автомобиль (видео)

Ночью в Свободном легковушка протаранила полицейский автомобиль (видео)
Фото: кадр видео

Ночью 15 июня в Свободном произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В него врезалась легковушка.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, эта авария случилась около 01:20 на улице Ленина. Водитель автомобиля Toyota Camry допустил наезд на патрульный автомобиль LADA Priora. Машины получили механические повреждения, люди не пострадали. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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