В Свободном устроили тур для блогеров и администраторов пабликов (фото)

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

15 июня в Свободном десять блогеров и администраторов пабликов вместе с главой города Владимиром Константиновым, главным архитектором муниципалитета Юрием Бороздиным, директором МКУ «Стройсервис» Георгием Бондаревым и пресс-службой города отправились в «Блогер-тур».

Это была своего рода экскурсия по строящимся объектам Свободного. Маршрут пролегал таким образом: пристройка к детскому саду на улице Карла Маркса – ДК железнодорожников – стадион школы № 8 – объездные дороги.

«Зачем? Чтобы те, кто несут информацию в массы, знали и делились тем, что в реальности происходит с городом президентского внимания. Чтобы строить конструктивный диалог между теми, кто находится в кадре и за ним. Чтобы вместе делать Свободный лучше: искать болевые точки, решать проблемы по ним совместными усилиями и радоваться / радовать переменами», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Свободного в Инстаграме.

Участникам «Блогер-тура» глава города Владимир Константинов ответил на множество вопросов. Ответы на них, как отмечает пресс-служба, будут опубликованы 17 июня.