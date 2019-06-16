Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость
сегодня, 16:12 0

В Свободном устроили тур для блогеров и администраторов пабликов (фото)

В Свободном устроили тур для блогеров и администраторов пабликов (фото)
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

15 июня в Свободном десять блогеров и администраторов пабликов вместе с главой города Владимиром Константиновым, главным архитектором муниципалитета Юрием Бороздиным, директором МКУ «Стройсервис» Георгием Бондаревым и пресс-службой города отправились в «Блогер-тур».

Это была своего рода экскурсия по строящимся объектам Свободного. Маршрут пролегал таким образом: пристройка к детскому саду на улице Карла Маркса – ДК железнодорожников – стадион школы № 8 – объездные дороги.

«Зачем? Чтобы те, кто несут информацию в массы, знали и делились тем, что в реальности происходит с городом президентского внимания. Чтобы строить конструктивный диалог между теми, кто находится в кадре и за ним. Чтобы вместе делать Свободный лучше: искать болевые точки, решать проблемы по ним совместными усилиями и радоваться / радовать переменами», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Свободного в Инстаграме.

Участникам «Блогер-тура» глава города Владимир Константинов ответил на множество вопросов. Ответы на них, как отмечает пресс-служба, будут опубликованы 17 июня.

Просмотров всего: 27

#Свободный

распечатать


Общество

Видеонаблюдение и дружинники: Свободный становится безопаснее
Власть 1

Василий Орлов проинспектировал работы на объектах в Свободном

Общество 15

Очевидцы: в Свободном дорожники сушили яму, макая в нее тряпку (видео)
Происшествия

В Свободном в День России загорелась школа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь