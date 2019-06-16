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Авиакомпания предлагает благовещенцам снижение цен на льготные билеты

Авиакомпания предлагает благовещенцам снижение цен на льготные билеты
Фото: trn-news.ru

Авиакомпания S7 в период с 17 по 23 июня проводит специальную акцию. Она предполагает снижение цены на субсидированные авиабилеты в ряд дальневосточных городов и из них. Акция затронет и Благовещенск.

Как сообщается на сайте перевозчика, пассажиры могут приобрести авиабилеты по льготным тарифам на рейсы, которые будут выполняться с 15 сентября по 15 декабря 2019 года. Продажа доступна на сайте авиакомпании s7.ru и во всех офисах продаж. Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено.

Среди указанных направлений, на которые распространяется акция, указаны, в частности: Благовещенск – Москва – от 3 500 рублей; Благовещенск – Новосибирск – от 2 000 рублей; Москва – Благовещенск – от 3 500 рублей; Новосибирск – Благовещенск – от 2 000 рублей; Симферополь – Благовещенск – от 4 000 рублей.

Акция распространяется не только на прямые перелеты, но и на трансферные рейсы из городов Дальнего Востока в Симферополь (через Новосибирск), а также из Санкт-Петербурга в Мирный (с трансфером через Москву или Новосибирск).

Специальные тарифы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 23 лет включительно, а также для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет). Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, инвалидам с детства второй или третьей группы любого возраста, а также пассажирам из многодетных семей.

Узнать точную информацию о рейсах и забронировать билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный). Подробная информация доступна по ссылке.

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#транспорт #цены

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