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сегодня, 14:31 5

В ДВОКУ началась активная фаза строительства храма

В ДВОКУ началась активная фаза строительства храма
Фото: Амур.инфо

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске идет активная фаза работ по строительству храма Георгия Победоносца. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Настоятель храма Иеромонах Георгий отметил, что культовое сооружение должно стать своеобразным памятником выпускникам училища, которые были удостоены высокого звания Героя России или проявили себя в вооруженных конфликтах. На стенах здания будут размещены особые памятные доски с их фамилиями.

В настоящее время происходит подготовка фундамента, затем строители приступят к возведению стен. На втором этапе работ будут построены стойки, на третьем произведут заливку колонн и перекрытия, которое будет являться полом храма-памятника.

Отмечается, что будущий воинский храм сможет вместить до 150 прихожан.

О том, что на территории Дальневосточного высшего общевойскового командного училища появится храм, сообщалось еще в сентябре 2016 года. На его возведение должны были потратить почти 70 миллионов рублей. Однако уже в октябре 2016-го появилась информация о том, что строительство храма столкнулось с финансовыми проблемами.

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#военные #религия #строительство

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    а то что 80% из героев - атеисты и не только,григория не беспокоит?

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Мракобесие наступает по всем фронтам. Хотя всё верно. В ДВОКУ итак мракобесная атмосфера. Интернетом и смартфонами пользоваться нельзя."Научные" труды преподавателей на антиплагиат не проверяются, так что представляете как там пишутся все эти "научные труды". Преподавательский состав, особенно на невоенных кафедрах преимущественно стариковский. Жуткая атмосфера затхлости,отсталости и смехотворной секретности. Печальное заведение.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    22 минуты назад

    Наивный добряк

    Мракобесие наступает по всем фронтам. Хотя всё верно. В ДВОКУ итак мракобесная атмосфера. Интернетом и смартфонами пользоваться нельзя."Научные" труды преподавателей на антиплагиат не проверяются, так что представляете как там пишутся все эти "научные труды". Преподавательский состав, особенно на невоенных кафедрах преимущественно стариковский. Жуткая атмосфера затхлости,отсталости и смехотворной секретности. Печальное заведение.



    Уважаемый, если там (в ДВОКУ), всё так печально, судя по приводимым Вами фактам, почему туда поступают молодые люди, практически со всех регионов России? Замечу, что не каждому удаётся это сделать.

  • ay

    ay
    8 минут назад

    Kadet_84

    Наивный добряк

    Мракобесие наступает по всем фронтам. Хотя всё верно. В ДВОКУ итак мракобесная атмосфера. Интернетом и смартфонами пользоваться нельзя."Научные" труды преподавателей на антиплагиат не проверяются, так что представляете как там пишутся все эти "научные труды". Преподавательский состав, особенно на невоенных кафедрах преимущественно стариковский. Жуткая атмосфера затхлости,отсталости и смехотворной секретности. Печальное заведение.





    Зарплата, карьера... зачем ж ещё? Это только фронтовики погревшие в танках, в окопах (и т.д.) говорят: "война - страшное дело, ребята".



    Уважаемый, если там (в ДВОКУ), всё так печально, судя по приводимым Вами фактам, почему туда поступают молодые люди, практически со всех регионов России? Замечу, что не каждому удаётся это сделать.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    2 минуты назад

    А буддийская пагода, синагога, мечеть, холм сатанистов тоже будет? Ведь все конфессии равны?

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