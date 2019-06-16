В ДВОКУ началась активная фаза строительства храма

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В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске идет активная фаза работ по строительству храма Георгия Победоносца. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Настоятель храма Иеромонах Георгий отметил, что культовое сооружение должно стать своеобразным памятником выпускникам училища, которые были удостоены высокого звания Героя России или проявили себя в вооруженных конфликтах. На стенах здания будут размещены особые памятные доски с их фамилиями.

В настоящее время происходит подготовка фундамента, затем строители приступят к возведению стен. На втором этапе работ будут построены стойки, на третьем произведут заливку колонн и перекрытия, которое будет являться полом храма-памятника.

Отмечается, что будущий воинский храм сможет вместить до 150 прихожан.

О том, что на территории Дальневосточного высшего общевойскового командного училища появится храм, сообщалось еще в сентябре 2016 года. На его возведение должны были потратить почти 70 миллионов рублей. Однако уже в октябре 2016-го появилась информация о том, что строительство храма столкнулось с финансовыми проблемами.