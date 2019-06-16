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В Благовещенске ночью неизвестный проверял двери припаркованных автомобилей (видео)

В Благовещенске ночью неизвестный проверял двери припаркованных автомобилей (видео)
Фото: кадр видео

Жители Благовещенска сообщили ИА «Амур.инфо» об инциденте по адресу: улица Горького, 193. По их сведениям, 15 июня около 01:30 на закрытую территорию двора этого дома через ворота проник неизвестный мужчина. Его интересовали припаркованные автомобили.

Визитер проверял двери машин – закрыты ли они. В одном из авто двери оказались открыты, и мужчина порылся в салоне.

Действия неизвестного удалось снять на видео. Горожанин, приславший в редакцию ролики, пояснил: он не знает, было ли что-то похищено из автомобиля, где двери были открыты.

В конце концов, визитер скрылся через забор. «Насколько мне известно, кто-либо из жильцов дома не обращался с заявлением в полицию по факту хищений», – поясняет горожанин, приславший видео. Он предупреждает: «Будьте осторожны, проверяйте, пожалуйста, свои автомобили, закрыты ли они, исправна ли автосигнализация».

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием по поводу произошедшего в пресс-службу УМВД России по Амурской области.

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#происшествия #транспорт

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