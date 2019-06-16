«Крылья» на 360 градусов: на набережной Благовещенска сняли необычное видео о телемарафоне

Фото: кадр видео

В Благовещенске 15 июня состоялся благотворительный телемарафон «Крылья». Мероприятия в его рамках проходили и на набережной реки Амур. Там было снято необычное видео – просматривая ролик, пользователь может с ним взаимодействовать.

Видео опубликовано в YouTube «М9 студии». Его продолжительность – 11 минут. Просматривая ролик, пользователь может самостоятельно менять угол обзора – для этого доступны все 360 градусов.

Как сообщало Амур.инфо, в этом году, по предварительным данным, в рамках телемарафона удалось собрать 796 тысяч 761 рубль. Средства пойдут на оплату курса кинезитерапии для детей с диагнозом ДЦП и на лечение 4-летнему Максиму Румаку.