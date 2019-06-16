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Парк в амурской Ивановке украсили Чиполлино и Кот Леопольд (фото)

Парк в амурской Ивановке украсили Чиполлино и Кот Леопольд (фото)

Жительница Приамурья Зоя поделилась с ИА «Амур.инфо» фотографиями скульптур, которые украсили парк в селе Ивановка Ивановского района. Среди них есть персонажи Чиполлино и Кот Леопольд.

По словам Зои, вскоре обновленный парк должен открыться – это событие приурочено к 155-летнему юбилею села. Запланированная дата – 13 июля.

«Он был долгое время заброшен. И, как я понимаю, выделили деньги. И они все направили на украшение этого парка», – сказала Зоя.

Амурчанка отметила, что парк расположен рядом с известным ивановским озером лотосов с лебедями.

Ранее Амур.инфо сообщало о предстоящем в Ивановке открытии парка развлечений, а также лодочной станции.

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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    14 минут назад

    Очень красиво.

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