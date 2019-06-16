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сегодня, 11:32 9

Во Владимировском озере заметили неизвестное животное

Во Владимировском озере заметили неизвестное животное

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фотографии, сделанные, по утверждению амурчанки Натальи, на втором Владимировском озере в пригороде Благовещенска. Женщина рассказала, что 15 июня увидела в воде неизвестное животное. Его удалось сфотографировать.

Наталья сообщила, что это животное в момент съемки находилось примерно в 10 метрах от берега. Оно плыло, ныряло. По наблюдению женщины, это точно была не собака, на бобра или ондатру зверь не похож.

«К сожалению, фокус фотоаппарата поймал воду, поэтому сильно приблизить и рассмотреть не получается», – отмечает собеседница. По словам Натальи, неизвестное животное было 50-60 сантиметров в длину.

Просмотров всего: 2238

#животные #природа

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Несси!

    Ща "добрые" люди кинутся искать обыкновенную ондатру либо нутрию, и потом мы увидим замученную тушку бедного животного!

  • ЛисНик

    ЛисНик
    2 часа назад

    обыкновенная ондатра плывет

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Говорит же, что не ондатра.

    Думаю, что это амурский яйцегрыз.

  • BS28RUS

    BS28RUS
    1 час назад

    Йети

  • Lessy

    Lessy
    1 час назад

    Мда... Бедная ондатра.

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    52 минуты назад

    100% это ондатра.

  • nerro

    nerro
    21 минута назад

    Она там сто лет живёт.

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    3 минуты назад

    Кому интересно прочитайте в интернете - и посмотрите фото, длина тела ондатры с хвостом может достигать 64 см, так что под фото и описание автора новости вполне подходит. Был бы у девушки нормальный фотоаппарат - было бы лучше понятно. Бобры и нерпы намного больше.

  • foxik62

    foxik62
    2 минуты назад

    Столько ссать и гадить в это озеро. Лохнесское чудовище перебралось сюда.

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