Во Владимировском озере заметили неизвестное животное

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фотографии, сделанные, по утверждению амурчанки Натальи, на втором Владимировском озере в пригороде Благовещенска. Женщина рассказала, что 15 июня увидела в воде неизвестное животное. Его удалось сфотографировать.

Наталья сообщила, что это животное в момент съемки находилось примерно в 10 метрах от берега. Оно плыло, ныряло. По наблюдению женщины, это точно была не собака, на бобра или ондатру зверь не похож.

«К сожалению, фокус фотоаппарата поймал воду, поэтому сильно приблизить и рассмотреть не получается», – отмечает собеседница. По словам Натальи, неизвестное животное было 50-60 сантиметров в длину.