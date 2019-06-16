В Благовещенске заметили «хаммер» с московскими номерами: горожане решили, что приехал Тимати

Жители Благовещенска обратили внимание на автомобиль Hummer с московскими номерами. Машина была замечена возле здания киноцентра «Благовещенск». Люди решили, что в город приехал хип-хоп исполнитель Тимати.

В областном центре в июне должна открыться бургерная певца. Поэтому горожане сделали вывод, что Тимати в преддверии этого события прибыл в Благовещенск.

Между тем в официальном Инстаграме @timatiofficial информации о визите Тимати в столицу Приамурья нет.