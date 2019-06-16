Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость
сегодня, 10:46 0

В Благовещенске заметили «хаммер» с московскими номерами: горожане решили, что приехал Тимати

В Благовещенске заметили «хаммер» с московскими номерами: горожане решили, что приехал Тимати

Жители Благовещенска обратили внимание на автомобиль Hummer с московскими номерами. Машина была замечена возле здания киноцентра «Благовещенск». Люди решили, что в город приехал хип-хоп исполнитель Тимати.

В областном центре в июне должна открыться бургерная певца. Поэтому горожане сделали вывод, что Тимати в преддверии этого события прибыл в Благовещенск.

Между тем в официальном Инстаграме @timatiofficial информации о визите Тимати в столицу Приамурья нет.

Просмотров всего: 317

#визиты #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Ксению Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
В России и мире 7

Сын Барри Алибасова хочет увезти отца в Европу
В России и мире

Дарья Клюкина выпустила дебютную песню
В России и мире

Солист Rammstein избил фаната
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь