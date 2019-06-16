Соцсети: в Благовещенске подростки на улице нюхали клей (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Как сообщил инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, на улице Октябрьской в районе дома № 86 подписчиком были замечены два подростка. Молодые люди нюхали клей, «не стесняясь никого».

«Обращаемся к взрослым. Если вы узнали в этих молодых людях своих детей, проведите с ними разъяснительную беседу и займите их чем-нибудь полезным», – настаивает паблик.

Пользователи Инстаграма отметили, что видео довольно низкого качества, и по нему сложно однозначно сделать вывод о происходящем.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что по факту появления этой видеозаписи полиция проводит проверку.