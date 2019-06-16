Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:08 0

В ДВОКУ в Благовещенске состоялся 107-й выпуск курсантов училища (фото)

В ДВОКУ в Благовещенске состоялся 107-й выпуск курсантов училища (фото)
Фото: ДВОКУ

15 июня в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске состоялся выпуск курсантов. Он стал 107-м по счету.

По словам начальника ДВОКУ Владимира Грызлова, это международный выпуск – наряду с российскими военнослужащими обучение завершили представители Абхазии, Анголы, Мали, Йемена, Палестины, Никарагуа, Перу.

Грызлов отметил, что у троих выпускников золотые медали, 32 удостоены дипломов с отличием. Кроме того, три человека получили дипломы переводчика иностранного языка.

«Практически все курсанты выпускного курса в ходе государственных экзаменов показали хорошие и отличные знания, твердые навыки управления подразделением в бою. В строй Вооруженных сил России вольются хорошо подготовленные, преданные присяге и Отечеству патриоты», – отметил начальник ДВОКУ.

Выпускники не скрывали своей радости. А иностранцы исполнили зажигательный танец – этот момент попал на видео.

Фото: ДВОКУ

Просмотров всего: 288

#военные #образование

распечатать

Фотогалерея
+13

Общество 1

Группа морпехов «Черные береты» впервые выступит в Благовещенске
Общество

Выпускники Свободного показали лучшие в Приамурье результаты ЕГЭ по химии
Общество 38

В Приамурье пятеро выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов

Общество 2

Новая тактика позволила военным снайперам Приамурья стать «универсальным оружием»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь