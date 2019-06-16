В ДВОКУ в Благовещенске состоялся 107-й выпуск курсантов училища (фото)

Фото: ДВОКУ

15 июня в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске состоялся выпуск курсантов. Он стал 107-м по счету.

По словам начальника ДВОКУ Владимира Грызлова, это международный выпуск – наряду с российскими военнослужащими обучение завершили представители Абхазии, Анголы, Мали, Йемена, Палестины, Никарагуа, Перу.

Грызлов отметил, что у троих выпускников золотые медали, 32 удостоены дипломов с отличием. Кроме того, три человека получили дипломы переводчика иностранного языка.

«Практически все курсанты выпускного курса в ходе государственных экзаменов показали хорошие и отличные знания, твердые навыки управления подразделением в бою. В строй Вооруженных сил России вольются хорошо подготовленные, преданные присяге и Отечеству патриоты», – отметил начальник ДВОКУ.

Выпускники не скрывали своей радости. А иностранцы исполнили зажигательный танец – этот момент попал на видео.

Фото: ДВОКУ