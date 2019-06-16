В Благовещенске водитель выехал на встречку, чтобы не тратить время (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео дорожного инцидента в Благовещенске. Водитель легковушки нарушил ПДД, чтобы сэкономить время.

Как видно на кадрах, автолюбитель не стал дожидаться своей очереди, чтобы повернуть на перекрестке налево. Вместо этого он выехал на встречную полосу, за двойную сплошную, и повернул оттуда налево, опережая встречный поток транспорта. При этом водитель пропустил пешеходов, которые пересекали проезжую часть.

«Я даже немного *** [изумился] от увиденного», – прокомментировал ролик один из пользователей.

Как отмечает инстаграм-паблик skaner_dtp28, опубликовавший видео, штраф за такие маневры составляет 5 тысяч рублей.