В начале июля «Союз-2» запустит с Восточного 34 спутника из 12 стран

Фото: roscosmos.ru

«Главкосмос пусковые услуги» является оператором коммерческих пусков. Компания была создана по решению госкорпорации «Роскосмос» и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов.

Ранее в Роскосмосе РИА Новости сообщали, что пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный с метеорологическим спутником «Метеор-М» номер 2-2 и несколькими десятками малых космических аппаратов намечается на 5 июля в 08:41 мск.

«Кроме космического аппарата "Метеор-М" ракета-носитель выведет на орбиту еще 33 спутника, включая три космических аппарата российских университетов: "Сократ" от НИИЯФ МГУ; АмурСат (АмГУ-1), созданный совместно Амурским государственным университетом и НИИЯФ МГУ; а также ВДНХ-80 – совместная разработка НИИЯФ МГУ и ВДНХ, которая предназначена для детей и студентов, увлекающихся космонавтикой и посещающих секции ВДНХ», – сообщает «Главкосмос пусковые услуги».

«Остальные малые космические аппараты принадлежат иностранным заказчикам из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии. С российской стороны подготовку и старт иностранных малых космических аппаратов курируют АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос пусковые услуги"», – отмечает компания.

На сайте ЦЭНКИ сообщается, что на стартовом комплексе космодрома Восточный началась подготовка к приему ракеты космического назначения. Работы стартовали с построения расчета по подготовке стартового комплекса к приему РКН. До вывоза РКН, запланированного на 2 июля, на стартовом комплексе будут проводиться операции по проверке на функционирование агрегатов и систем технологического оборудования.

Фото: russian.space

В монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя технического комплекса специалисты предприятий Роскосмоса – ФГУП «ЦЭНКИ» и РКЦ «Прогресс» – в соответствии с комплексным графиком подготовки проводят пневматические испытания ракеты-носителя, ведут подготовку к электрическим испытаниям. Общая сборка ракеты космического назначения запланирована на 1 июля. На заправочно-нейтрализационной станции идут работы по заправке разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов специалисты ведут подготовку космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 и попутной полезной нагрузки.

Также в рамках подготовки к пуску на космодроме Восточный сформировано нештатное аварийно-спасательное формирование. Готово к применению по назначению 12 единиц техники, в том числе легковые, грузовые автомобили и спецтехника, а также комплекс ликвидации экологических последствий аварийных ситуаций. Проведен смотр расчетов группы повышенной готовности и группы механизации.