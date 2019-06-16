В начале июля «Союз-2» запустит с Восточного 34 спутника из 12 стран
Ракете-носителю «Союз-2.1б» в начале июля предстоит вывести на околоземную орбиту с космодрома Восточный 34 космических аппарата из 12 стран мира. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании «Главкосмос пусковые услуги».
«Главкосмос пусковые услуги» является оператором коммерческих пусков. Компания была создана по решению госкорпорации «Роскосмос» и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов.
Ранее в Роскосмосе РИА Новости сообщали, что пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный с метеорологическим спутником «Метеор-М» номер 2-2 и несколькими десятками малых космических аппаратов намечается на 5 июля в 08:41 мск.
«Кроме космического аппарата "Метеор-М" ракета-носитель выведет на орбиту еще 33 спутника, включая три космических аппарата российских университетов: "Сократ" от НИИЯФ МГУ; АмурСат (АмГУ-1), созданный совместно Амурским государственным университетом и НИИЯФ МГУ; а также ВДНХ-80 – совместная разработка НИИЯФ МГУ и ВДНХ, которая предназначена для детей и студентов, увлекающихся космонавтикой и посещающих секции ВДНХ», – сообщает «Главкосмос пусковые услуги».
«Остальные малые космические аппараты принадлежат иностранным заказчикам из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии. С российской стороны подготовку и старт иностранных малых космических аппаратов курируют АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос пусковые услуги"», – отмечает компания.
На сайте ЦЭНКИ сообщается, что на стартовом комплексе космодрома Восточный началась подготовка к приему ракеты космического назначения. Работы стартовали с построения расчета по подготовке стартового комплекса к приему РКН. До вывоза РКН, запланированного на 2 июля, на стартовом комплексе будут проводиться операции по проверке на функционирование агрегатов и систем технологического оборудования.
Фото: russian.space
В монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя технического комплекса специалисты предприятий Роскосмоса – ФГУП «ЦЭНКИ» и РКЦ «Прогресс» – в соответствии с комплексным графиком подготовки проводят пневматические испытания ракеты-носителя, ведут подготовку к электрическим испытаниям. Общая сборка ракеты космического назначения запланирована на 1 июля. На заправочно-нейтрализационной станции идут работы по заправке разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов специалисты ведут подготовку космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 и попутной полезной нагрузки.
Также в рамках подготовки к пуску на космодроме Восточный сформировано нештатное аварийно-спасательное формирование. Готово к применению по назначению 12 единиц техники, в том числе легковые, грузовые автомобили и спецтехника, а также комплекс ликвидации экологических последствий аварийных ситуаций. Проведен смотр расчетов группы повышенной готовности и группы механизации.
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