Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Министерство экономического развития Российской Федерации предлагает распространить на самозанятых граждан некоторые меры государственной поддержки, полагающиеся малому и среднему предпринимательству. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов федеральных нормативных актов.

Это прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная, а также меры поддержки, предоставляемые корпорацией «МСП», говорится в пояснительной записке. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщает «Российская газета».

В частности, запланировано создание корпорацией «МСП» совместно с дочерними обществами, банками, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специальных продуктов, направленных на оказание кредитной, гарантийной и иной финансовой поддержки самозанятым гражданам. Кроме того, в центрах «Мой бизнес» в регионах до конца 2019 года должно быть обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.

По оценке Минэкономразвития, за счет легализации самозанятых граждан в сферу МСП может быть обеспечен прирост в размере 2,4 миллиона человек. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривает рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек к 2024 году. По данным ФНС на май 2019 года, пока в ней занято лишь 19,2 миллиона человек.

С 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых граждан введен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской области. На июнь 2019 года в качестве самозанятых, по данным ФНС России, зарегистрировалось свыше 100 тысяч человек.