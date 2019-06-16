Гороскоп на 16 июня: Рыбы проявят организованность, а Овнам стоит отдохнуть

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:42

Солнце в Близнецах.

Овен. Полноценный отдых на свежем воздухе поможет снять напряжение после трудного периода. Проявляйте сдержанность, не идите напролом. Скоро вам представится возможность получить результат, которого вы так давно вдали.

Телец. День символизирует выдержку, чистоту помыслов и отрешение от соблазнов. Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей. Лучше воздержаться от активных действий во всех сферах деятельности, иначе можно растратить энергию.

Близнецы. Критический день. Возможны душевная неуравновешенность и частая смена настроений. Постарайтесь держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям.

Рак. День будет вполне благоприятным. Вы сможете, просчитав и продумав все варианты, приступить к выполнению намеченных планов. Расширяйте сферу деятельности или совершите прорыв в решении старой проблемы. Вам поможет нестандартный подход к делу и новизна мышления. Для вас предпочтительнее индивидуальная работа, чем коллективный труд.

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Лев. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и позволят взглянуть на мир с неожиданной точки зрения. Сегодня вам представится уникальная возможность воплощения в жизнь сокровенной мечты.

Дева. Этот день принесет вам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходить в норму. Положитесь на интуицию в принятии важных решений. Задумайтесь о летнем отдыхе. Во второй половине дня возможны романтические встречи, которые надолго останутся в вашей памяти.

Весы. Прекрасный день для решения ваших материальных проблем. Денежные поступления не заставят себя долго ждать. Особенно удачно пойдут дела у людей, связанных с искусством. Проявите расчет и предусмотрительность, и ваши начинания принесут реальные плоды. Дело, начатое в этот день, успешно завершится.

Скорпион. День пассивный, может быть тяжелым, если вы не будете искать способы укрепления собственных позиций, проявлять инициативу и настойчивость. Благоприятный день для бизнеса и заключения соглашений. Звезды рекомендуют не долго раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения на любых условиях.

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Стрелец. В этот день идеи, о которых вы думали в течение последнего времени, способны принести быстрый и весомый результат. Ваша энергичность и спонтанность в поступках может заразить или удивить окружающих. Вы будете способны изменить к лучшему свой социальный статус, решить служебные задачи, укрепить отношения с близкими.

Козерог. Неблагоприятный день. Не стоит совершать важных необратимых поступков, особенно касающихся денег. Не исключено, что на вашем здоровье отразится усталость и перенапряжение предыдущих дней. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы проявите терпимость.

Водолей. Незаконченные дела могут принести неприятности. Вашего внимания потребуют родственники.

Рыбы. День связан с усвоением космической энергии. Можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме, делать перестановки. Вам предстоит проявить все свои организаторские способности и, приспосабливаясь к обстоятельствам, проявлять терпимость и творческий подход к делу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев