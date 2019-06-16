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Гороскоп на 16 июня: Рыбы проявят организованность, а Овнам стоит отдохнуть

Гороскоп на 16 июня: Рыбы проявят организованность, а Овнам стоит отдохнуть

Восход Солнца: 04:18
Заход Солнца: 20:42
Солнце в Близнецах.

Овен. Полноценный отдых на свежем воздухе поможет снять напряжение после трудного периода. Проявляйте сдержанность, не идите напролом. Скоро вам представится возможность получить результат, которого вы так давно вдали.

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Телец. День символизирует выдержку, чистоту помыслов и отрешение от соблазнов. Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей. Лучше воздержаться от активных действий во всех сферах деятельности, иначе можно растратить энергию.

Близнецы. Критический день. Возможны душевная неуравновешенность и частая смена настроений. Постарайтесь держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям.

Рак. День будет вполне благоприятным. Вы сможете, просчитав и продумав все варианты, приступить к выполнению намеченных планов. Расширяйте сферу деятельности или совершите прорыв в решении старой проблемы. Вам поможет нестандартный подход к делу и новизна мышления. Для вас предпочтительнее индивидуальная работа, чем коллективный труд.

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Лев. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и позволят взглянуть на мир с неожиданной точки зрения. Сегодня вам представится уникальная возможность воплощения в жизнь сокровенной мечты.

Дева. Этот день принесет вам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходить в норму. Положитесь на интуицию в принятии важных решений. Задумайтесь о летнем отдыхе. Во второй половине дня возможны романтические встречи, которые надолго останутся в вашей памяти.

Весы. Прекрасный день для решения ваших материальных проблем. Денежные поступления не заставят себя долго ждать. Особенно удачно пойдут дела у людей, связанных с искусством. Проявите расчет и предусмотрительность, и ваши начинания принесут реальные плоды. Дело, начатое в этот день, успешно завершится.

Скорпион. День пассивный, может быть тяжелым, если вы не будете искать способы укрепления собственных позиций, проявлять инициативу и настойчивость. Благоприятный день для бизнеса и заключения соглашений. Звезды рекомендуют не долго раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения на любых условиях.

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Стрелец. В этот день идеи, о которых вы думали в течение последнего времени, способны принести быстрый и весомый результат. Ваша энергичность и спонтанность в поступках может заразить или удивить окружающих. Вы будете способны изменить к лучшему свой социальный статус, решить служебные задачи, укрепить отношения с близкими.

Козерог. Неблагоприятный день. Не стоит совершать важных необратимых поступков, особенно касающихся денег. Не исключено, что на вашем здоровье отразится усталость и перенапряжение предыдущих дней. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы проявите терпимость.

Водолей. Незаконченные дела могут принести неприятности. Вашего внимания потребуют родственники.

Рыбы. День связан с усвоением космической энергии. Можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме, делать перестановки. Вам предстоит проявить все свои организаторские способности и, приспосабливаясь к обстоятельствам, проявлять терпимость и творческий подход к делу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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