Умер выдающийся итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

15 июня в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни скончался знаменитый итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Он умер в своем доме в Риме. Наибольшую известность мастер приобрел благодаря экранизациям Шекспира.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету La Repubblica.

О смерти режиссера написал в своем твиттере Дарио Нарделла — мэр Флоренции, родного города Дзеффирелли. «Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли близких. До свидания, дорогой мастер, Флоренция никогда не забудет тебя», — написал Нарделла.

Франко Дзеффирелли — итальянский художник, режиссер театра, оперы и кино, продюсер, сценарист. Он был дважды номинирован на премию «Оскар», получил премию BAFTA, пять раз завоевывал премию Давида ди Донателло, дважды — премию «Эмми».

Дзеффирелли стал режиссером самых известных экранизаций произведений Шекспира: «Укрощение строптивой» (1967) с Элизабет Тейлор в главной роли и «Ромео и Джульетта» (1968) с дебютантами Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом.

Кадр из фильма «Ромео и Джульетта»

После успешных киноадаптаций пьес Шекспира он обратился к религиозной тематике, сняв фильм «Брат Солнце, сестра Луна», посвященный жизни Франциска Ассизского.

Последний фильм — «Каллас навсегда» с Фанни Ардан в главной роли — Дзеффирелли снял в 2002 году.

В 2004 году королева Великобритании Елизавета II произвела Дзеффирелли в рыцари-командоры ордена Британской империи. Дзеффирелли, таким образом, стал первым гражданином Италии, удостоившимся титула почетного рыцаря Великобритании.

Родился Дзеффирелли в 1923 году. В 1941 году окончил Академию изящных искусств, затем поступил во Флорентийский университет для изучения изобразительного искусства и архитектуры. В годы Второй мировой войны воевал за Итальянское движение сопротивления. После войны работал оформителем сцены в театре Флоренции, а в 1946 году переехал в Рим, где стал театральным художником и актёром. В 1994-2001 годах являлся депутатом верхней палаты итальянского парламента — Сената Италии.

Дзеффирелли несколько раз приезжал в Россию с театральными постановками, в 2007 году поставил в Кремлевском дворце оперу «Паяцы». В 2004 году он стал одним из первых обладателей совместной награды президента России и премьер-министра Италии как выдающийся деятель культуры.