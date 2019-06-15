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В Белогорске мотоциклист въехал в ограждение: пострадали люди

В Белогорске мотоциклист въехал в ограждение: пострадали люди
Фото: www.instagram.com/blagbike_mc

В Белогорске в субботу, 15 июня, во время спортивно-массового мероприятия «Мотослалом–2019» мотоциклист врезался в металлическое ограждение. Конструкция упала на людей. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении Госавтоинспекции по Амурской области, происшествие случилось в 14 часов. Водитель мотоцикла «кавасаки» врезался в ограждение. Оно упало на зрителей. По предварительным данным, при этом пострадали двое детей и один взрослый. Помощь медиков потребовалась и мотоциклисту.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как стало известно Амур.инфо, мероприятие проводил благовещенский клуб Blagbike_mc.

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#Белогорск #дети #ДТП

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