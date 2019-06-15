Телемарафон «Крылья» собрал почти 800 тысяч рублей

Фото: Амур.инфо

Телемарафон «Крылья», который организовала телекомпания «Альфа-канал» совместно с амурском отделением Российского детского фонда, завершил работу. По предварительным данным, в рамках благотворительной акции удалось собрать 796 тысяч 761 рубль. Средства пойдут на оплату курса кинезитерапии для детей с диагнозом ДЦП и на помощь 4-летнему Максиму Румаку.

В телемарафоне поучаствовали многие благовещенцы. Они опускали деньги в специальные ящики с надписью «Крылья» в торговых центрах «Флагман», «Острова» и «Перекресток».

Также деньги жертвовали жители города, которые пришли отдохнуть в район ротонды. Там работали развлекательные площадки и открытая студия.

Средства перечислили сотрудники компании НИПИГАЗ, представители Российского союза боевых искусств, амурские судебные приставы и следователи, представители автоклубов и Гильдии риелторов Приамурья.

Больше 120 тысяч рублей пожертвовали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. Ведомство каждый год принимает участие в телемарафоне. 220 тысяч внесла итальянская компания «Текнимонт Руссия», участвующая в строительстве Амурского ГПЗ.

В студию «Альфа-канала» приходили известные амурчане, представители организаций, ведомств, правоохранительных органов, бизнесмены и общественники.

В их числе спикер Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов, глава СУ СК РФ по Амурской области Станислав Белянский, и.о. мэра города Благовещенска Александр Плешкевич, депутат заксобрания, председатель попечительского совета Амурского отделения Российского детского фонда Юрий Кушнарь, председатели комитетов амурского парламента Ирина Киевская и Евгений Тюхаев, депутат зксобрания региона Сергей Труш, директор ОКЦ Надежда Багрова, пресс-секретарь губернатора Амурской области Эльвира Оверченко, руководитель Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, представитель итальянской компании Джорджио Бернаскони, депутат, предприниматель и президент Амурского филиала РСБИ Александр Синьков, председатель благотворительного фонда «Открытая ладонь» Эльвира Юркевич, предприниматель Анастасия Савчук, пресс-секретарь Амурского министерства культуры Илона Завадская и другие.

Примерно 800 тысяч рублей – это неокончательный результат работы телемарафона «Крылья». Деньги благотворители перечисляли и на банковский счет, сумма будет известна к 19 июня.

«Гости в телестудию приходили с позитивом. Я обратила внимание, что 50 % гостей участвуют с первого года существования телемарафона и 50 % – это новые гости. Хотелось бы, чтобы активно жители города Благовещенска участвовали. Мы надеемся, что мы поможем детям. Многим требуются повторные курсы кинезитерапии. Хотела бы поблагодарить "Альфа-канал", огромное спасибо за поддержку. Вот уже 6 лет мы с вами работаем с этой благотворительной программой, хотелось бы поблагодарить всех участников телемарафона, гостей города Благовещенска. Этим марафоном мы поможем ребятишкам», – сказала председатель правления Амурского отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец.