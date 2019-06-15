Концерты, танцы и веселье: как проходил благотворительный марафон «Крылья» (фото)

В субботу, 15 июня, в Благовещенске состоялся шестой благотворительный телемарафон «Крылья». Его организаторы, благовещенская телекомпания «Альфа-канал» и амурское отделение Российского детского фонда, собирали деньги на лечение детей с ДЦП. В рамках акции прошли концерты, мастер-классы и фотосессии.

На набережной реки Амур в районе ротонды все желающие могли стать участниками открытой студии, а также сфотографироваться с Железным человеком, крыльями и на мотоциклах, попрыгать на батутах, послушать музыку, потанцевать и пообниматься с собаками. Амур.инфо представляет фоторепортаж с мероприятия.

В рамках телемарафона «Крылья» принимаются пожертвования от всех желающих. Ими стали обычные горожане, а также известные люди – спортсмены, политики, представители городских и областных властей.

В студии «Альфа-канала» ведущие принимали гостей. Пресс-секретарь губернатора Амурской области Эльвира Оверченко передала средства для помощи детям от главы региона. Василий Орлов находится в служебной командировке и не смог на этот раз участвовать в прямом эфире телемарафона.

После того как завершится подсчет средств, Амур.инфо сообщит, сколько денег удалось собрать на лечение ребятишек.