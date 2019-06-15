«Крылья»: итальянская компания пожертвовала больным детям 220 тысяч рублей

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На помощь детям итальянская компания пожертвовала 220 тысяч рублей. В студию гости принесли книги, сладости и игрушки, которые журналисты телекомпании «Альфа-канал» передадут детям.

«Мы работаем в России уже два года, и мы себя чувствуем гостями в этой стране. Мы узнали об этом событии и подумали, что было бы очень хорошо, показать, что мы тоже являемся частью этой страны и этой жизни. Наша компания работает в нефтегазовой промышленности, мы строим большой завод возле Свободного», – сказал Джорджио Бернаскони.

Он пояснил, что в благотворительности поучаствовала не только сама компания, но и лично сотрудники организации. «Мы пустили клич среди наших сотрудников, чтобы они также добровольно вносили взносы в эту акцию. Акция, может она не очень крупная, но она посвящена конкретному делу и это очень важно», – подчеркнул Джорджио.

«У нас есть подарок для Максима. Поскольку у нас строительная фирма, дарим ему «строительную технику», также мы ему дарим шарфик с символом нашей компании. Я думаю, ему будет приятно вспоминать, когда он вырастет. И небольшой сладкий подарок тоже для Максима. Также книга Джанни Родари, итальянского детского писателя, известного в России, с автографом Джорджио, думаю, что будет приятно семье Максима», – пояснила Евгения Завадская.