В Амурской области фотоловушка «поймала» медвежью семью

В Бурейском районе Амурской области фотоловушка сняла семейство медведей. В камеру попали медведица и трое медвежат.

«Может быть, мама планировала познавательную экскурсию на подкормочную площадку, а может, звери просто шли мимо. В любом случае, время детишки провели неплохо. Как и положено малышам их возраста, заинтересовались "песочницей" и даже умудрились ничего не сломать», – сообщается в инстаграм-аккаунте управления по охране животного мира Амурской области.