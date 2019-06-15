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сегодня, 17:44 0

В Амурской области фотоловушка «поймала» медвежью семью

В Амурской области фотоловушка «поймала» медвежью семью
Фото: www.instagram.com/ohotaamur

В Бурейском районе Амурской области фотоловушка сняла семейство медведей. В камеру попали медведица и трое медвежат.

«Может быть, мама планировала познавательную экскурсию на подкормочную площадку, а может, звери просто шли мимо. В любом случае, время детишки провели неплохо. Как и положено малышам их возраста, заинтересовались "песочницей" и даже умудрились ничего не сломать», – сообщается в инстаграм-аккаунте управления по охране животного мира Амурской области.

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#животные #природа

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