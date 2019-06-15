Судебному приставу в Амурской области предлагали 100 тысяч рублей в качестве взятки

В управлении Федеральной службы судебных приставов России по Амурской области непрерывно проводится работа по выявлению фактов взятки. В прошлом, 2018 году, от государственных служащих поступило одно уведомление о попытке дать взятку. В результате возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя. Размер предложенной взятки составил 100 тысяч рублей.

Об этом рассказали в ходе лекции «Коррупция. Твое "нет" имеет значение». В ФССП России более 80 процентов должностей входят в зону риска коррупционной направленности. В ходе лекции сотрудникам показали видеоматериалы о выявленных преступлениях коррупционной направленности и их последствиях. Заместитель начальника отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны Андрей Артемьев напомнил сотрудникам о порядке уведомления о попытке дачи взятки, осветил моральный аспект должностных преступлений, а также провел тестирование среди сотрудников управления на знание законов и мер по противодействию коррупции.

В прошлом году в ведомстве рассмотрели 11 обращений граждан и организаций о коррупционных правонарушениях. Девять из них были признаны необоснованными. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ, а также организационно-распорядительными документами, в 2018 году в правоохранительные органы направили три материала проверки в отношении сотрудников службы. В результате возбуждены два уголовных дела в отношении бывшего главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе УФССП России по Амурской области. В текущем году в правоохранительные органы направлены два материала проверки в отношении государственных служащих управления.

В связи с вступлением приговора Благовещенского городского суда Амурской области в законную силу, с государственной гражданской службы уволен судебный пристав-исполнитель. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», сообщает региональное управление ФССП.