Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:04 1

Белогорская спортсменка установила рекорд спартакиады городов Амурской области

Белогорская спортсменка установила рекорд спартакиады городов Амурской области

В Белогорске проходит XXII спартакиада городов Амурской области по легкоатлетическим видам спорта. Соревнования проходят на стадионе «Амурсельмаш». Рекорд спартакиады установила бегунья из Белогорска.

Спортсмены соревновались в метании диска, в беге на 100, 400 и 1 500 метров. В легкоатлетическом секторе также состоялись прыжки в высоту и толкание ядра.

15 июня легкоатлеты Белогорска внесли свой вклад в общий результат команды. Ангелина Моисеева установила рекорд спартакиады в беге на 100 метров и завоевала золото. В забеге на 1 500 метров победу одержала Мария Гацко. Серебро в копилку хозяев соревнований принесла Екатерина Пацура в 400 метровом марафоне. Максим Будлянский в метании диска занял третье место, сообщает администрация Белогорска.

Еще две победы принесли Белогорску футболисты, обыграв Шимановск со счетом 7:2 и Зею со счетом 3:1. Команда футболистов первыми в своей подгруппе вышли в полуфинал.

В городском парке прошли соревнования по баскетболу. Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Сергея Солнечникова принял соревнования по плаванию и волейболу.

«По баскетболу белогорцы сегодня обыграли зейскую команду со счетов 49:28. Так же в большом спортивном зале ФОКа прошла игра по волейболу среди мужчин. Белогорская команда боролась за выход в финал с командой города Свободного. Наши одержали победу со счетом 2:1. Так же в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса прошли соревнования по плаванию. В финальной эстафете мужчины белогорской команды заняли первое место, женщины – третье место. В общей таблице результатов Белогорск на сегодняшний день находится на втором месте по количеству очков, первое место пока занимает команда Благовещенска», – говорит начальник управления по физической культуре и спорту администрации Белогорска Ольга Саяпина.

Просмотров всего: 111

#администрация Белогорска #Белогорск #спорт

распечатать


Спорт

В Благовещенске посоревнуются дрифтеры со всего Дальнего Востока
Спорт

Центр уличного баскетбола откроется в Благовещенске 20 июня

Власть 12

Спрос со всех будет строгий: губернатор Приамурья посетил Белогорск
Происшествия 7

В Белогорске после жалобы супруги игрока закрыли подпольное казино
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Молодцы и "хозяева" спартакиады-организаторы, и ВСЕ спортсмены!... Серебро в копилку хозяев соревнований принесла Екатерина Пацура в 400 метровом марафоне...". Не знал, что марафон начинается с 400 метровой дистанции.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь