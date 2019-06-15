Белогорская спортсменка установила рекорд спартакиады городов Амурской области

В Белогорске проходит XXII спартакиада городов Амурской области по легкоатлетическим видам спорта. Соревнования проходят на стадионе «Амурсельмаш». Рекорд спартакиады установила бегунья из Белогорска.

Спортсмены соревновались в метании диска, в беге на 100, 400 и 1 500 метров. В легкоатлетическом секторе также состоялись прыжки в высоту и толкание ядра.

15 июня легкоатлеты Белогорска внесли свой вклад в общий результат команды. Ангелина Моисеева установила рекорд спартакиады в беге на 100 метров и завоевала золото. В забеге на 1 500 метров победу одержала Мария Гацко. Серебро в копилку хозяев соревнований принесла Екатерина Пацура в 400 метровом марафоне. Максим Будлянский в метании диска занял третье место, сообщает администрация Белогорска.

Еще две победы принесли Белогорску футболисты, обыграв Шимановск со счетом 7:2 и Зею со счетом 3:1. Команда футболистов первыми в своей подгруппе вышли в полуфинал.

В городском парке прошли соревнования по баскетболу. Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Сергея Солнечникова принял соревнования по плаванию и волейболу.

«По баскетболу белогорцы сегодня обыграли зейскую команду со счетов 49:28. Так же в большом спортивном зале ФОКа прошла игра по волейболу среди мужчин. Белогорская команда боролась за выход в финал с командой города Свободного. Наши одержали победу со счетом 2:1. Так же в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса прошли соревнования по плаванию. В финальной эстафете мужчины белогорской команды заняли первое место, женщины – третье место. В общей таблице результатов Белогорск на сегодняшний день находится на втором месте по количеству очков, первое место пока занимает команда Благовещенска», – говорит начальник управления по физической культуре и спорту администрации Белогорска Ольга Саяпина.