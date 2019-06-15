«Крылья»: губернатор Приамурья поблагодарил всех, кто оказывает помощь больным детям (видео)

Фото: скриншот с видео

«В Амурской области сложилась замечательная традиция, инициатором этой традиции стал "Альфа-канал". Вот уже несколько лет проводится благотворительный марафон "Крылья", и все неравнодушные могут оказать помощь детям больным ДЦП. Я сам регулярно принимал участие в этих мероприятиях. Кк сожалению, в этом году в командировке и лично не могу присутствовать. Хочу поблагодарить всех тех, кто оказывает помощь больным детям. Вне зависимости от состояния бюджета наше здравоохранение не сможет оказать поддержку всем, поэтому ваша помощь очень нужна. Большое вам спасибо», – сказал губернатор Амурской области.

«Василий Орлов всегда принимал участие в телемарафоне "Крылья", потому что это важно! Потому что важно помогать, важно отдавать и участвовать в судьбе других людей, если ты можешь это сделать. Сегодня губернатор уехал в командировку, он очень хотел прийти, но сам не смог, поэтому прислал с конвертом меня», – сказала в прямом эфире руководитель пресс-службы правительства Амурской области Эльвира Оверченко.

По словам Эльвиры Оверченко, в настоящее время видно, что неравнодушные люди – и представители государства, и представители общественности – объединившись, могут делать важные дела.