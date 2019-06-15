Мама 4-летнего Максима Румака: высокая температура у сына держалась почти 3 года

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Долгое время у Максима Румака держалась температура, и врачи не понимали почему. После обследования выяснилось, что ребенок страдает редкой формой эпилепсии. Также у него диагноз ДЦП. Помощь обещают оказать в неврологическом центре Санкт-Петербурга.

«В неврологический центр мы поедем уже на второй курс, прогнозы врачей хорошие. Обещают помочь Максиму развиваться и стать как все обычные дети. Днем Максим не проявляет никаких признаков эпилепсии, у него нет судорожных каких-то проявлений, нет приступов. Поэтому не могли подумать, что это такое проявление именно во сне. Когда он входит в стадию глубокого сна, начинаются приступы. Он начинает кричать, беспокоиться, делать телодвижения руками и ногами. Приступы были каждую ночь, и два, и три, и четыре раза. Когда делали в Санкт-Петербурге ночной мониторинг, то за три часа видеозаписи поймали три приступа. Сейчас мы принимаем противосудорожный препарат, который купирует эти приступы. Сейчас Максиму действительно стало намного легче. Стала уходить температура», – объяснила Елена Румак.

Амурчанка рассказала, что температура держалась почти 3 года и составляла 38 градусов и выше. Сейчас благодаря терапии она стала нормальной либо повышается максимум до 37 градусов.