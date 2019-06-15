Полицейские разыскивают амурчан, пропавших в Циолковском

Продолжается розыск людей, пропавших в городе Циолковский Амурской области. Один из них ушел из дома в декабре 2016-го. Второй разыскивается уже восемь лет – с апреля 2011 года.

Сергей Васильевич Зверев 1962 года рождения ушел из дома в апреле 2011 года. Вот уже восемь лет никто не знает, где он и что с ним.

Приметы мужчины: на вид 55–60 лет, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, нос прямой. У Сергея есть особые приметы: шрам на пояснице, татуировка в виде надписи «Лена» на тыльной стороне правой кисти.

Второй разыскиваемый – Вадим Брайер 1990 года рождения. Он ушел из дома 21 декабря 2016 года. Приметы: на вид 26–27 лет, рост около 175–180 сантиметров, худощавый, темноволосый, глаза карие. Носил бороду и усы.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения разыскиваемых людей, полицейские просят позвонить по телефонам: дежурная часть ОМВД России по ЗАТО Циолковский – (41643) 91-3-17, (41643) 91-1-85, +7-914-618-02-92.