Парад судов и концерт у воды: в Амурской области ГИМС отпраздновала 35-летие

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15 июня государственная инспекция по маломерным судам МЧС России отпраздновала 35-летите. На территории Амурского центра ГИМС прошло торжество, посвященное дню образования ведомства.

Сотрудников инспекции и ветеранов поздравили начальник ГУ МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин и главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев. Лучших специалистов наградили грамотами и наградили подарками.

На берегу Зеи в районе Амурской,1 гостям праздника показали концерт. Выступили ансамбль «Звезда надежды» ГУ МЧС России по Амурской области и воспитанники студии танца «Чикаго».

Спасатели амурского филиала ДВРПСО и инспекторы ГИМС провели мастер-класс по спасению утопающего и оказанию ему первой помощи. Каждый желающий мог попробовать себя в роли спасателя, бросив «утопающему» спасательный круг или «конец Александрова». Праздник завершился парадом судов ГИМС по рекам Зея и Амур.