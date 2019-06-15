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Тынду снова заволокло вредным дымом с местной свалки

Тынду снова заволокло вредным дымом с местной свалки
Фото: Амур.инфо

15 июня утром Тынду вновь окутал вредный дым. До этого на задымленность жители жаловались в начале июня. В Тынде периодически горит мусор на городской свалке.

«Тынду вторые выходные подряд травят дымом. Вонь в квартирах, головная боль ужасная. (…) Я должен платить деньги за вывоз мусора, и они меня за мои же деньги будут дымом ещё травить? Дым и запах был до 10 утра, потом стало лучше», – рассказал Амур.инфо местный житель.

В Тынде за городскую свалку отвечает компания «Чистая планета». На днях прокуратура провела проверку по факту предыдущего загрязнения воздуха из-за горящей свалки.

Было установлено, что «мероприятия по содержанию места хранения твердых коммунальных отходов осуществлялись ненадлежащим образом, что стало причиной возгорания на городской свалке твердых коммунальных отходов и масштабного задымления территории города Тынды 4 июня 2019 года», говорится в сообщении прокуратуры Амурской области.

Тындинский городской прокурор вынес генеральному директору компании «Чистая планета» представление об устранении нарушений.

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#закон #мусор #пожары #Тында

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