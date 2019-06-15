Природа удивила амурчан заморозками на севере области

В редакцию ИА «Амур.инфо» жители села Ивановка Зейского района прислали фото, сделанное утром в субботу, 15 июня. На снимке запечатлены подмороженные зеленые растения. В селе ночью температура понизилась ниже 0 градусов.

В Амурском гидрометцентре корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили: действительно, на севере области отмечены заморозки. Самую низкую температуру – до 2 градусов мороза – зафиксировали на Октябрьском прииске Зейского района. Ниже нуля ночная температура воздуха опустилась местами не только в Зейском, но и в Селемджинском, а также местами в Шимановском районе.

«Такое явление нетипично для середины июня. Это рекордный показатель для такого времени – на моей памяти такого не происходило. Районы, где отмечены заморозки, находятся в тылу циклона, а его прохождение характеризуется вторжением холодного воздуха», – объяснила синоптик Амурского гидрометцентра, блогер Амур.инфо Светлана Казачинская.

В ночь на воскресенье, 16 июня, в Амурской области ожидается 2…7 градусов тепла. Прогноз погоды на завтра опубликован на Амур.инфо.