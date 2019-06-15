На Амур.инфо началась прямая трансляция телемарафона «Крылья» (видео)

Фото: Амур.инфо

В субботу, 15 июня, стартовал благотворительный телемарафон «Крылья», который организовала благовещенская телекомпания «Альфа-канал» совместно с амурским отделением Российского детского фонда. В 15:00 начался прямой эфир на «Альфа-канале», а также на сайте Амур.инфо. Трансляция продлится до 18:00.

За это время в телестудию придут политики, депутаты, предприниматели, общественники Благовещенска. Они пожертвуют деньги на помощь детям, а также расскажут, почему решили поучаствовать в благотворительной акции.

Как сообщало Амур.инфо, собранные в ходе телемарафона средства пойдут на лечение маленькому Максиму Румаку, а также – на оплату курса кинезитерапии детям с диагнозом ДЦП.