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Василий Орлов будет смотреть прямую линию с Путиным и готов ответить на вопросы

Василий Орлов будет смотреть прямую линию с Путиным и готов ответить на вопросы
Фото: ria.ru

Правительство РФ и губернаторы регионов будут следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным на рабочих местах и будут готовы выйти на видеосвязь, чтобы дать свои пояснения по вопросам, возникшим у населения. Власти Приамурья не станут исключением.

Губернатор региона Василий Орлов будет смотреть прямую линию с президентом и отвечать на вопросы, если они появятся, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

«Василий Александрович будет смотреть прямую линию Владимира Путина, будет готов выйти на прямую связь и ответить в режиме реального времени на возможные вопросы. Также к конструктивному диалогу готов весь кабинет министров Амурской области и законодательные органы власти. Кроме того, на видеоконференцсвязи с областью будут находиться главы муниципальных образований», – рассказала пресс-секретарь амурского губернатора Эльвира Оверченко.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в прямой эфир телеканалов «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» 20 июня. Вопросы президенту можно задать уже сейчас на сайте moskva-putinu.ru.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    неожиданно

  • Nebo

    Nebo
    58 минут назад

    Господин Губернатор то ,что вы готовы отвечать на вопросы это отлично . Но посадите рядом с собой всех министров , мэров и глав администраций. Пусть они отвечают на вопросы в Вашем присутствии. И Вы увидите где слабое звено. Заставьте работать своих подчиненных. И тогда народ за Вас горой встанет.

  • системник

    системник
    45 минут назад

    Nebo

    Господин Губернатор то ,что вы готовы отвечать на вопросы это отлично . Но посадите рядом с собой всех министров , мэров и глав администраций. Пусть они отвечают на вопросы в Вашем присутствии. И Вы увидите где слабое звено. Заставьте работать своих подчиненных. И тогда народ за Вас горой встанет.



    Всё, как у Крылова, как господа вы не садитесь ... .

  • Тоха028

    Тоха028
    16 минут назад

    Идея - класс) вопросов то кучищи к главе региональному

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