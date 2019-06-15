Василий Орлов будет смотреть прямую линию с Путиным и готов ответить на вопросы

Правительство РФ и губернаторы регионов будут следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным на рабочих местах и будут готовы выйти на видеосвязь, чтобы дать свои пояснения по вопросам, возникшим у населения. Власти Приамурья не станут исключением.

Губернатор региона Василий Орлов будет смотреть прямую линию с президентом и отвечать на вопросы, если они появятся, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

«Василий Александрович будет смотреть прямую линию Владимира Путина, будет готов выйти на прямую связь и ответить в режиме реального времени на возможные вопросы. Также к конструктивному диалогу готов весь кабинет министров Амурской области и законодательные органы власти. Кроме того, на видеоконференцсвязи с областью будут находиться главы муниципальных образований», – рассказала пресс-секретарь амурского губернатора Эльвира Оверченко.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в прямой эфир телеканалов «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» 20 июня. Вопросы президенту можно задать уже сейчас на сайте moskva-putinu.ru.