В Сковородинском районе в результате ДТП погиб человек

В субботу, 15 июня, около часа ночи в Сковородинском районе произошло ДТП. По предварительной информации, столкнулись Toyota Fielder и Toyota RAV4. Водитель одного из автомобилей погиб.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в областном управлении Госавтоинспекции, водитель какой «тойоты» погиб, пока уточняется. Известно, что второй водитель выжил, но получил травмы.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

По данным Главного управления МЧС России по Амурской области, авария случилась на 890-м километре федеральной автодороги «Чита - Хабаровск». На место происшествия выезжали огнеборцы пожарного поста станции Уруша. Пожарные вытащили пострадавшего из машины и смыли с дороги растекшееся из автомобилей горючее.