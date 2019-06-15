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В Благовещенске полицейские вычислили разбойника, напавшего на офис микрозаймов (видео)

В Благовещенске полицейские вычислили разбойника, напавшего на офис микрозаймов (видео)
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске разбойник ограбил офис микрофинансовой организации. Угрожая сотруднице ножом, налетчик похитил деньги – более 7 тысяч рублей. Через несколько часов его нашли и задержали оперативники уголовного розыска.

Преступление произошло днем в пятницу, 14 июня. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установили приметы нападавшего, организовали мероприятия по отработке путей отхода злоумышленника. Установили район, в котором может проживать подозреваемый, а также его личность и возможное местонахождение.

Задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый благовещенец 1989 года рождения, – в одном из кафе города. У мужчины изъяли часть похищенных денег. Предполагаемое орудие преступления также обнаружили и изъяли.

Как сообщает амурское управление МВД России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой». Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    За семеру дебил сейчас и получит семеру..

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