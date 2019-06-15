Благовещенск готовится к благотворительному марафону «Крылья»

В субботу, 15 июня, в 15 часов стартует благотворительный марафон «Крылья». Его проводят благовещенская телекомпания «Альфа-канал» и амурское отделение Российского детского фонда. Все средства, собранные во время марафона, перечислят на лечение детям.

С 13 до 17 часов будут работать точки сбора в торговых центрах «Флагман», «Острова» и «Перекресток». С 15 до 18 часов волонтеры с ящиками для сбора денег с логотипом «Крылья», работают по всей набережной Амура.

В 15 часов на набережной возле ротонды откроются игровые зоны от корпорации развлечения «Фиеста», М9 студия и клуба исторической реконструкции «Ясень». С 16 до 18 часов там же пройдет благотворительная акция «Обними собаку». Все желающие могут обниматься и фотографироваться с далматинцами и хаски, и пожертвовать деньги на благотворительность.

В это же время на территории ротонды детям предложат сфотографироваться на мотоциклах участников байк-клуба «Пижон МС». С 16 часов блогер Амур.инфо, фотограф Игорь Павлов исполнит инструментальную музыку. А с 16:45 до 18:00 начнется мастер-класс от ProJumping. Всем желающим предложат попробовать прыжки на батуте. С 17 до 18 часов пройдет выступление кавер-групп «Сон Менделеева» и «Суворов».

С 16 до 17 часов на ротонде работает открытая студия «Альфа-канала». Посмотреть прямую трансляцию марафона с 15 часов можно в Инстаграме @amur.info. В открытую студию пригласят людей, которые пожертвуют деньги. Гости расскажут, почему они помогают детям.

С 15 до 18 будет идти прямой эфир на кабельном «Альфа-канале». В телестудию придут политики, депутаты, бизнесмены, известные люди Благовещенска.

Все участники марафона работают для того, чтобы жизнь детей с диагнозом ДЦП стала лучше. Прийти, повеселиться, сделать интересные фото и поддержать маленьких амурчан может каждый. Прочитать о героях проекта – Марке Чужинове, Диме и Ярославе Коротченко, Максиме Румаке можно на Амур.инфо в разделе «Крылья». Максиму необходимо лечение эпилепсии, остальным ребятишкам оплатят кинезиотерапию – это занятия для детей с детским церебральным параличом.

Еще до начала марафона благотворители начали перечислять деньги. Организаторы «Крыльев» и семьи с детьми, нуждающимися в лечении, благодарят всех, кто помогает – это политики, спортсмены, участники автоклубов, а также люди, пожертвовавшие крупные суммы и пожелавшие остаться неизвестными.

Сделать благотворительный взнос может каждый. Для этого нужно отправить СМС на короткий номер 3434 со словом АМУР и через пробел указать сумму пожертвования, например, АМУР 300. Перед отправкой специалисты рекомендуют убедиться, что абонент находится НЕ на корпоративном тарифе и у него НЕ установлен запрет на отправку СМС на короткий номер. Также необходимо убедиться, что на мобильном балансе достаточно средств. После денежного перевода на балансе должно остаться не менее 50 рублей – это требование большинства мобильных операторов. Допустимый размер пожертвований через СМС составляет от 10 рублей до 15 000 рублей.

После отправки СМС в ответ придет запрос о подтверждении платежа. Нужно отправить ответное сообщение. Подробная инструкция размещена на официальном сайте Амурского отделения «Российского детского фонда». Зайдя на сайт, нужно нажать на кнопку «Начать помогать» и следовать дальнейшим инструкциям.