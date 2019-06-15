Видеонаблюдение и дружинники: Свободный становится безопаснее

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел выездное координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Свободного. В связи с тем, что в городе работают тысячи иностранцев, вопрос соблюдения закона и порядка весьма актуален.

«Учитывая статус президентского внимания, а также масштаб реализуемых на территории инвестиционных проектов, мы проводим выездное совещание, на котором обсудим вопрос обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории Свободного и Свободненского района», – сказал Василий Орлов.

На координационном совещании обсудили развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». О работах по внедрению систем безопасности доложил руководитель управления информатизации Александр Курдюков. С ноября 2018 года в городе установили 25 камер видеонаблюдения и шесть камер наблюдения в Свободненском районе. В апреле началось тестирование кнопки экстренного вызова «Гражданин–полиция». Организовано ежесуточное дежурство сотрудников патрульно-постовой службы полиции города и территориальных отделов полиции области по отдельным графикам. На территории Свободненского района создано 11 добровольных народных дружин общей численностью 78 человек. Эти и другие меры должны помочь обеспечить правопорядок на территории города, сообщает правительство Амурской области.

Многие вопросы, рассматриваемые на совещании, связаны с крупной стройкой, которая идет в Свободненском районе. На строительство ГПЗ уже прибыли 23 тысячи человек. Внутри вахтовых поселков нужно обеспечить необходимую инфраструктуру – банкоматы, магазины, аптеки, кафе, спортивные сооружения. «Мы стараемся сделать так, чтобы строители были максимально обеспечены необходимыми услугами внутри вахтовых поселков, чтобы им не приходилось ездить за этим в ближайший Свободный», – пояснила министр экономического развития области Людмила Старкова.

На совещании было отмечено, что надо более жестко контролировать прохождение медицинских осмотров и вакцинации всех иностранцев, прибывающих для работы на объектах строительства Амурского ГПЗ. Кроме того, в рамках всех мероприятий по охране правопорядка следует обращать внимание на воспитание толерантности в местном сообществе.

«Ситуация на территории Свободного и Свободненского района в области обеспечения общественного порядка в настоящее время стабильная и контролируемая», – сообщил начальник управления государственной гражданской службы, коррупционных и иных правонарушений Амурской области Евгений Ковтун.