Солнечно, нежарко: прогноз погоды в Амурской области на 15 июня

В субботу, 15 июня, в Амурской области ожидается небольшая облачность, максимальная температура дня составит 25 градусов. По северо-западу Приамурья местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер на севере области юго-западный, в южных и восточных районах – северо-восточный, слабый до умеренного. Воздух прогреется до 20…25 градусов, местами будет от 12 до 17 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске днем установится солнечная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Уличные термометры покажут 19…21 градус выше нулевой отметки, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.