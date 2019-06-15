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Солнечно, нежарко: прогноз погоды в Амурской области на 15 июня

Солнечно, нежарко: прогноз погоды в Амурской области на 15 июня
Фото: vk.com/catism

В субботу, 15 июня, в Амурской области ожидается небольшая облачность, максимальная температура дня составит 25 градусов. По северо-западу Приамурья местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер на севере области юго-западный, в южных и восточных районах – северо-восточный, слабый до умеренного. Воздух прогреется до 20…25 градусов, местами будет от 12 до 17 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске днем установится солнечная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Уличные термометры покажут 19…21 градус выше нулевой отметки, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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