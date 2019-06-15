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Амурчане планируют подписать в Южной Корее эксклюзивный контракт на поставку меда

Амурчане планируют подписать в Южной Корее эксклюзивный контракт на поставку меда
Фото: economy.amurobl.ru

27 июня в Сеуле начнется международная выставка-ярмарка импортных товаров 17-th Import Goods Fair – одна из крупнейших выставок Азиатско-Тихоокеанского региона. Амурская область представит коллективный стенд. Продукцию продемонстрируют две компании – по производству здорового питания и меда.

Медовики из Архаринского района намерены подписать долгосрочный эксклюзивный контракт с корейским поставщиком. До этого мед под маркой Taiga organica экспортировали только в Китай.

«В апреле мы отправили в Корею первую пробную партию меда – таежный, липовый, крем-мед с черникой, облепиховый и кедровыми орешками, микс в меду. Все раскупили без остатка. Поэтому сейчас на выставке мы планируем подписать эксклюзивный контракт с поставщиками. "Эксклюзивный" означает, что только эта компания в Корее сможет предлагать покупателям наш мёд под маркой Taiga organica. Для нас это очень важный контракт. Мы впервые открыли для себя южнокорейский рынок. Пока планируем поставлять в Корею около 20 тонн меда в год», – рассказала руководитель компании по производству меда Татьяна Капустина.

Еще одна амурская компания предложит посетителям здоровое питание – сухие готовые завтраки, мюсли. Всего в этом году амурские предприниматели, желающие экспортировать свои товары, примут участие в почти 40 международных выставках и ярмарках.

«Мы оплачиваем регистрационный взнос, помогаем готовить яркие презентационные материалы. На подобных выставках стоимость экспоместа может достигать несколько тысяч долларов и "маленькие" предприниматели не всегда могут столько платить. Хотя мы видим, что желание участвовать в выставках за рубежом есть у многих. Наша задача – расширить географию экспорта и помочь нашим "малышам", то есть малому и среднему бизнесу, проложить путь на новые рынки сбыта. Южная Корея, безусловно, нам интересна. Это одна из стран, где достаточно высоко ценится качество экспортируемой продукции. А мы готовы его обеспечить», – отметила руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.

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#производство #экономика

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