Амурчане планируют подписать в Южной Корее эксклюзивный контракт на поставку меда

Медовики из Архаринского района намерены подписать долгосрочный эксклюзивный контракт с корейским поставщиком. До этого мед под маркой Taiga organica экспортировали только в Китай.

«В апреле мы отправили в Корею первую пробную партию меда – таежный, липовый, крем-мед с черникой, облепиховый и кедровыми орешками, микс в меду. Все раскупили без остатка. Поэтому сейчас на выставке мы планируем подписать эксклюзивный контракт с поставщиками. "Эксклюзивный" означает, что только эта компания в Корее сможет предлагать покупателям наш мёд под маркой Taiga organica. Для нас это очень важный контракт. Мы впервые открыли для себя южнокорейский рынок. Пока планируем поставлять в Корею около 20 тонн меда в год», – рассказала руководитель компании по производству меда Татьяна Капустина.

Еще одна амурская компания предложит посетителям здоровое питание – сухие готовые завтраки, мюсли. Всего в этом году амурские предприниматели, желающие экспортировать свои товары, примут участие в почти 40 международных выставках и ярмарках.

«Мы оплачиваем регистрационный взнос, помогаем готовить яркие презентационные материалы. На подобных выставках стоимость экспоместа может достигать несколько тысяч долларов и "маленькие" предприниматели не всегда могут столько платить. Хотя мы видим, что желание участвовать в выставках за рубежом есть у многих. Наша задача – расширить географию экспорта и помочь нашим "малышам", то есть малому и среднему бизнесу, проложить путь на новые рынки сбыта. Южная Корея, безусловно, нам интересна. Это одна из стран, где достаточно высоко ценится качество экспортируемой продукции. А мы готовы его обеспечить», – отметила руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.