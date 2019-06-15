Мэр Благовещенска представит проект трансграничной агломерации в Китае

Фото: администрация г. Благовещенска

Международная выставка в Харбине проходит в год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Главной темой мероприятия является межрегиональное сотрудничество двух государств.

В центральной части совместной экспозиции, представляющей агломерацию Благовещенск – Хэйхэ, находится стилизованный макет моста, символизирующий дружбу и сотрудничество приграничных городов. Экспозиция представляет точки роста экономического сотрудничества городов, демонстрирует перспективы.

Проект трансграничной агломерации будет представлен мэром Благовещенска на конференции по вопросам межрегионального сотрудничества 16 июня, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, впервые проект трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ был представлен в столице Амурской области в рамках проведения «Амурэкспофорума».