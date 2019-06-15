Мэр Благовещенска представит проект трансграничной агломерации в Китае
Благовещенск представит проект трансграничной агломерации на VI Российско-китайском ЭКСПО. Международная выставка проходит в Харбине с 15 по 19 июня. В Китай отправилась делегация Благовещенска во главе с мэром Валентиной Калитой.
Международная выставка в Харбине проходит в год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Главной темой мероприятия является межрегиональное сотрудничество двух государств.
В центральной части совместной экспозиции, представляющей агломерацию Благовещенск – Хэйхэ, находится стилизованный макет моста, символизирующий дружбу и сотрудничество приграничных городов. Экспозиция представляет точки роста экономического сотрудничества городов, демонстрирует перспективы.
Проект трансграничной агломерации будет представлен мэром Благовещенска на конференции по вопросам межрегионального сотрудничества 16 июня, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.
Как сообщало Амур.инфо, впервые проект трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ был представлен в столице Амурской области в рамках проведения «Амурэкспофорума».
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