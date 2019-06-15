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Благовещенская швейная фабрика покажет коллекции детской одежды на выставке в Москве

Благовещенская швейная фабрика покажет коллекции детской одежды на выставке в Москве
Фото: minvr.ru

В Благовещенске молодая швейная фабрика планирует экспортировать детскую одежду в Китай и Таиланд. Масштабного швейного производства в Амурской области нет более 25 лет. Два года назад появилось первое и пока единственное на Дальнем Востоке предприятие, которое занимается выпуском нарядов для малышей.

Сейчас на предприятии работают 25 человек. В их числе дизайнер и технолог, которые создают новые модели для детей от 0 до 8 лет. Это пижамы, песочники, боди. К пошиву готовится летняя коллекция платьев для девочек.

«Приходишь в магазин – в основном одежда для малышей из европейской части страны или Китая, и становится обидно: неужели мы не можем отшивать сами? (…) Образцы нашей продукции исследовал Роспотребнадзор, специалисты провели испытания в лаборатории, где проверяли изделия на воздухопроницаемость, устойчивость окраски к стиркам, поту, трению, на содержание формальдегидов, тяжелых металлов. В результате все образцы признаны безопасными. Наша одежда соответствует гигиеническим нормам и требованиям ГОСТа, имеет сертификаты соответствия техрегламенту Таможенного союза», – рассказала гендиректор компании Марина Инюточкина.

Как сообщает Минвостокразвития РФ, осенью предприятие будет показывать свои коллекции на выставке в Москве.

«Параллельно ведется работа с иностранными партнерами. Благовещенск находится на границе с Китаем, поэтому осваивать экспортные направления начнут именно с Поднебесной. Жители соседней страны ценят российские изделия легкой промышленности. Налаживать контакты с иностранными предприятиями помогает центр поддержки экспорта Амурской области», – отмечается в сообщении министерства.

Товары благовещенской компании есть во многих детских магазинах городов Дальнего Востока. Скоро первые партии появятся в Самаре. Некоторые предприниматели заказывают у швейной фабрики ограниченные коллекции, которые будут поставляться только в их магазины.

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#производство #экономика #Дальний Восток

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