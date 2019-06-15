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Банк России понизил ключевую ставку до 7,5 % годовых

Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5 % годовых. До этого ставку уменьшали в марте 2018 года.

«Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7 %. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4 %», – говорится в сообщении регулятора.

Центробанк РФ отмечает, годовая инфляция замедляется. Темп роста потребительских цен снизился до 5,1 %, с 5,2 % в апреле. Кредитные условия, по оценке регулятора, смягчились. «Потенциал роста кредитных ставок в основном исчерпан. При этом принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года снижение доходностей ОФЗ создают условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем», – сказано в публикации.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2019 года. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года», – сообщает пресс-служба Банка России.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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    1 час назад

    Инфляция - четыре процента, а ставка семь с половиной? Маржуете, господа банкиры!

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